В Роскачестве назвали способ избежать звонков с неизвестных номеров

Есть несколько путей решения проблем частых коротких анонимных звонков.

Мошенники с помощью технологии облачной IP-телефонии сегодня могут "нарисовать" себе практически любой номер, включая номер банка, номер близкого человека. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству "Прайм", как избежать коротких звонков с неизвестных номеров.

Есть несколько путей решения проблем частых коротких анонимных звонков. Например, в смартфонах на Android есть встроенная функция "Не беспокоить", которая блокирует вызовов от незнакомых номеров. Но в этом случае будет только заглушаться звук звонка. В iOS можно установить "Заглушение неизвестных". Однако в таком случае будут блокироваться вызовы, даже которых просто нет в телефонной книге.

Еще один способ – блокировка на уровне оператора. Услуги могут быть как бесплатными, так и платными. Например, Антиспам", "Черный список".

Третий вариант — ПО-определитель номеров. Можно скачать приложение, которое заранее распознает, сверяясь со своими базами и обратной связью пользователей, кто звонит с этого номера. Зачастую эти программы не ошибаются, когда определяют звонок, как мошеннический.

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