Эксперт перечислил признаки скорой "смерти" смартфона

Эксперт назвал самые распространенные причины, которые могут привести к "смерти" смартфона. На старте такие проблемы решаемы, но применение неисправного аппарата может в конечном итоге превратить его в "кирпич". Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Нижеперечисленные признаки могут привести к деградации смартфона:
- деформация гаджета (разбитый экран или сломанный корпус)
- телефон сильно нагревается вне зависимости от использования
- аккумулятор не держит зарядку, быстро разряжается на холоде
- "глючит" сенсор
- повреждение файлов или фотографий в памяти телефона
- некорректная работа связи, мобильного интернета, Bluetooth, Wi-fi
- неправильная работа микрофона или динамика.
Если все эти проблемы не будут решены вовремя, со временем смартфон просто выйдет из строя, считает эксперт.
Названы настройки против мошенников в смартфоне.
Фото: pixabay
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