Эксперт перечислил признаки скорой "смерти" смартфона

На старте такие проблемы решаемы.

Эксперт назвал самые распространенные причины, которые могут привести к "смерти" смартфона. На старте такие проблемы решаемы, но применение неисправного аппарата может в конечном итоге превратить его в "кирпич". Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Нижеперечисленные признаки могут привести к деградации смартфона:

- деформация гаджета (разбитый экран или сломанный корпус)

- телефон сильно нагревается вне зависимости от использования

- аккумулятор не держит зарядку, быстро разряжается на холоде

- "глючит" сенсор

- повреждение файлов или фотографий в памяти телефона

- некорректная работа связи, мобильного интернета, Bluetooth, Wi-fi

- неправильная работа микрофона или динамика.

Если все эти проблемы не будут решены вовремя, со временем смартфон просто выйдет из строя, считает эксперт.

Названы настройки против мошенников в смартфоне.

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