Motorola привезла в РФ новейший флагманский смартфон

Американская компания Motorola привезла в Россию новейший флагманский смартфон. Речь идет о Motorola edge+ с поддержкой сетей 5G, который уже в ближайшее время можно будет приобрести в салонах связи.
Motorola edge+ работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform. Этот смартфон первый, который работает на процессоре Qualcomm с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Также устройство будет отлично работать в США, Европе и Азии.
Более подробные характеристики Motorola Edge+ здесь.
Видео: YouTube/ Motorola
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