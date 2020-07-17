Motorola привезла в РФ новейший флагманский смартфон

Motorola edge+ работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform.

Американская компания Motorola привезла в Россию новейший флагманский смартфон. Речь идет о Motorola edge+ с поддержкой сетей 5G, который уже в ближайшее время можно будет приобрести в салонах связи.

Motorola edge+ работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform. Этот смартфон первый, который работает на процессоре Qualcomm с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Также устройство будет отлично работать в США, Европе и Азии.

Более подробные характеристики Motorola Edge+ здесь.

Видео: YouTube/ Motorola