Motorola Edge+ представили официально

Старт продаж Motorola Edge+ состоится уже 14 мая, стоимость – 999 долларов.

Motorola выпустила новый смартфон Edge и флагманский Motorola Edge+. Технические характеристики Edge практически идентичны ранее представленному Nokia 8.3 5G.

У смартфонов абсолютно безрамочный дисплей с изогнутыми на 90 градусов боковыми гранями Endless Edge. Фронтальная камера в вырезе в виде "дырки" и интегрированный в экран дактилоскопический сенсор тут также имеются. В Motorola Edge установлен процессор Snapdragon 765, который имеет интегрированный 5G модем. Оперативной памяти – 4 Гб, постоянной – 128 Гб. Основная камера получила сенсоры на 64+16+ Мп. Motorola Edge поступит в продажу по цене 599 евро.

Устройство Edge+ получилось достаточно интересным. В качестве "основы" оно использует флагманский процессор Snapdragon 865, а также 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Экран у новинки также флагманский: 6,7-дюймовый OLED-дисплей, выполненный по технологии экран-водопад и имеющий частоту обновления 90 Гц. Тут же, в аккуратном вырезе, разместилась и фронтальная камера на 25 Мп. Что же до основной камеры смартфона, то она тут тройная: на 108, 16 и 8 Мп. Старт продаж Motorola Edge+ состоится уже 14 мая, стоимость – 999 долларов.

Фото и видео: Motorola