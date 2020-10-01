Motorola привезла в Россию первый смартфон для отечественных сетей 5G

В РФ купить этот смартфон можно пока что только в одной сети. Стоит он 79 990 рублей.

Бренд Motorola объявил о старте продаж в России флагманского смартфона Edge+. Это первое 5G-устройство, совместимое с будущими российскими сетями пятого поколения.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 865, имеет диагональ экрана 6,7 дюйма. Основная камера имеет 4 модуля на 108, 8, 16 Мп и TOF 3D (датчик глубины). Селфи-камера является широкоугольной и имеет разрешение в 25 Мп.

Motorola Edge+ имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч, поддерживает быструю зарядку, имеет модуль NFC.

В РФ купить этот смартфон можно пока что только в одной сети. Стоит он 79 990 рублей.

Ранее раскладушку с гибким дисплеем от Motorola оценили в 134 тысячи рублей.

Видео: Motorola