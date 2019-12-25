Раскладушку с гибким дисплеем от Motorola оценили в 134 тысячи рублей

Гаджет должен появиться на рынках Европы, США и Китая, возможно, придет он и в Россию.

Motorola выпустила раскладушку RAZR 5G. О втором поколении смартфона с гибким экраном официально заявила сама компания.

Основной дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, разрешение 2142 x 876. Функционал внешнего 2,7-дюймового экрана Quick View теперь не ограничивается уведомлениями — на нем можно запускать любые приложения. Новинка работает на процессоре SoC Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. RAZR 5G имеет 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти. Аккумулятор совсем небольшой – 2800 мА/ч.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп, фронтальная – 20 Мп. Гаджет должен появиться на рынках Европы, США и Китая, возможно, придет он и в Россию. Однако, у него совсем не бюджетная стоимость – 1500 евро (около 134 тысяч рублей по текущему курсу).

В августе в Сети опубликовали фото складного смартфона Motorola Razr 2.

Фото : Motorola