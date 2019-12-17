В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max

Источники пишут, что Honor X10 Max должен выйти с огромным 7,09-дюймовым дисплеем.

Недавно суббренд Huawei — Honor — представил смартфон Honor X10 5G. Потом стало известно, что компания выпустит и увеличенную версию устройства Honor X10 Max. В сети появились первые фотографии смартфона.

По снимку видно, что у гаджета будет довольно тонкий корпус, на левой боковой грани виден только слот под SIM-карту. На экран виднеется фронтальная камера.

Источники пишут, что Honor X10 Max должен выйти с огромным 7,09-дюймовым дисплеем.

Ранее был показан смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры.