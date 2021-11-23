Honor привезла в Россию ноутбук MagicBook View 14

Для россиян будут доступны две версии новинки.

Компания Honor объявила о старте приема предварительных заказов на ноутбуки серии MagicBook View 14. Для россиян будут доступны две версии новинки. Оформить предзаказ можно до 2 декабря.

В первую модель поместили процессор Intel Core i5-11320H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Стоимость такого ноутбука составляет 89 990 рублей. Во второй версии – Intel Core i7-11390H, а также равнозначный объем "оперативки" и SSD. Однако цена заметно выше – 109 990 рублей.

Оба ноутбука оснащены 14,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,4K, двойной широкоугольной камерой на 5 Мп, четырьмя динамиками и микрофонами. Время автономной работы – до 15 часов. Весит лэптоп около полутора килограммов.

Ранее компания Аcer представила ноутбук с трехмерным экраном.

Видео: Youtube/HONOR Россия