Представлен ноутбук Acer с трехмерным экраном

Гаджет будет стоить от 3600 евро.

Представлен ноутбук с трехмерным экраном. Компания Acer выпустила ноутбук с функцией 3D-дисплея. Об этом рассказали разработчики на официальном сайте производителя технологической новинки. Известно, что гаджет получил название Concept D 7 Spatial Labs Edition. Компьютер способен преобразовать 2D-контент в трехмерное изображение. Конвертировать можно как изображения, так и видео, игры. Функция будет работать также в режиме видеоконференций.

В ноутбуке размещен набор стереокамер, которые отслеживают положение и движение глаз и головы. Для рендеринга трехмерного изображения используется процессор Intel Core i7 11-го поколения, а также видеокарта GeForce RTX 3080. Техника поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, а также накопители SSD.

Разработчики и дизайнеры наконец-то могут увидеть свои трехмерные творения в 3D-пространстве во время рабочего процесса, чтобы сделать более точные выводы о проекте, а не откладывать на потом. Джерри Као, топ-менеджер Acer

Известно, что приобрести Concept D 7 Spatial Labs Edition можно будет в декабре 2021 года. Цена будет начинаться от 3600 евро (порядка 313 тысяч рублей).

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Фото и видео: www.acer.com

