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Компания Sony представила BRAVIA XR для PlayStation 5

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Одна из новых моделей в России будет стоить миллион.

Компания Sony представила новые телевизоры для приставки PlayStation 5. Об этом организация сообщила на своем сайте.

По словам представителей Sony, телевизоры BRAVIA XR могут автоматически регулировать и оптимизировать настройки изображения для консоли приставки, чтобы пользователи могли насладиться играми и фильмами. Изображения на экране смоделированы. Совместимы со всеми моделями телевизоров BRAVIA XR.

Для работы PlayStation 5 потребуется обновление программного обеспечения, оно будет доступно в январе 2022-го года. 

Одна из новых моделей (Z9J) будет стоить около миллиона рублей. Она отличается 85-дюймовой диагональю и поддержкой 8K-разрешения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Sony планирует создать искусственный интеллект, который к 2050 году получит Нобелевскую премию. 

Видео: 

Теги: приставка, телевизор
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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