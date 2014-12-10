Sony планирует создать ИИ, который к 2050 году получит Нобелевскую премию

С его помощью можно будет совершить новые открытия в сфере науки и техники.

Генеральный директор Sony Computer Science Laboratories Хироаки Китано заявил, что компания в течение 30 следующих лет намерена создать ИИ, который к 2050 году сможет получить Нобелевскую премию. Это будет конкурент современным умам человечества.

Важно не повторно открывать то, что мы уже знаем, или пытаться имитировать человеческие мыслительные процессы, —сказал Китано.

По его словам, в первую очередь планируется создать базовый набор инструментов для познания науки, а затем объединить это в единое целое. Таким образом ИИ сможет выбирать ту область, где человек еще не преуспел.

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