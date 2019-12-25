Ученые открыли самый северный остров на Земле

Ранее самым северным считался остров Оодаак.

Ученые из Швеции и Дании открыли самый северный остров на Земле. Он располагается недалеко от Гренландии. Информация о этом появилась на сайте университета Копенгагена.

Изначально в июле 2021 года группа ученых отправлялась работать в район острова Оодаак, известного с 1978 года, — он считался самым северным в мире. Но в поледующие годы остров пропал и его не могли найти. Летом этого года ученые высадились на участке и считали, что побывали на острове Оодак. Но позже выяснилось, что новый участок находится на 780 метров северо-западнее Оодаака.

Площадь открытого острова составляет 60 на 30 метров. Новый остров хотят назвать Кекертак Аваннарлег. С гренландского языка это переводится как "самая северная земля". Предполагается, что остров появился из-за движения льдов. Находку с глобальным потеплением связывать не стали.

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