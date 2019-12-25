Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков опасной болезни

Причина их возникновения - обильные дожди и теплая погода.

Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Данная информация появилась на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в текущем году для появления этого вида насекомых сложились благоприятные климатические условия, а именно – обильные ливни. Отмечается, что россиян ждет теплая и дождливая осень, что также скажется на появлении комаров.

Специалисты советуют жителям страны носить плотную одежду, а также использовать спреи/кремы для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на территориях личных подсобных хозяйств.

По данным Роспотребнадзора, более 80 процентов случаев заболевания лихорадкой Западного Нила регистрируются в Южном федеральном округе. В тяжелых случаях болезнь становится причиной поражения ЦНС, что становится причиной возникновения менингита, менингоэнцефалита или острого вялого паралича.

Ранее ученые назвали признаки приближающейся смерти.

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