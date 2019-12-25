Ученые назвали признаки приближающейся смерти

В эксперименте участвовали 2,5 тыс. женщин.

Несколько групп зарубежных ученых пришли к выводу, что приближение смерти человека можно распознать за десятилетия до наступления этого момента. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, американские ученые наблюдали за плодовыми мушками и заметили, что незадолго до смерти насекомые начинают хуже спариваться, становится слабее и их репродуктивная функция. Однако у человека причины могут быть иные.

Ученые из Швеции и Дании провели исследование, в котором участвовали 2,5 тыс. женщин. Выяснилось, что увеличивает вероятность смерти резкое снижение роста с возрастом. Каждый потерянный сантиметр повышал шансы погибнуть от инфаркта или инсульта на 14% у шведок и на 21% — у датчанок.

А вот французские и британские ученые обратили внимание на физиологические изменения, характерные для обоих полов. Наблюдение за добровольцами в возрасте от 35 до 55 лет показало связь между скоростью выполнения привычных действий и риском летального исхода.

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