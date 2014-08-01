В Приозерске рецидивист проник в частный дом ради телевизора за 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

В Приозерске полицейские задержали рецидивиста, похитившего телевизор из частного дома. Подробности рассказали в МВД.

Днём 22 октября в полицию обратился 55-летний житель частного дома на улице Строителей в городе Приозерск. Пострадавший рассказал, что неизвестный, разбив стекло фрамуги над входной дверью, проник в его дом и похитил телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления у дома 17 по улице Набережной в Приозерске задержан 56-летний неработающий местный житель. Ранее задержанный был более десяти раз судим, в том числе за кражи и разбои.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Ранее 73-летний пенсионер украл велосипед у вокзала в Гатчине и продал его.

Фото: pxhere