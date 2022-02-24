Пенсионер украл велосипед у вокзала в Гатчине и продал его

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную на железнодорожном вокзале Гатчина-Варшавская. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

В полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница Гатчины. Женщина сообщила, что пристегнула велосипед тросовым замком к ограждению возле платформы железнодорожной станции Гатчина-Варшавская и уехала, а когда вернулась за ним, то там его уже не оказалось.

Полицейскими был выявлен подозреваемый. Им оказался 73-летний житель Ленинградской области. Он срезал тросовый замок и уехал с места на велосипеде. Мужчина продал велосипед, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Видео: Санкт-Петербург-Балтийский ЛО МВД России на транспорте