Honor представила смартфон Honor 80 Pro

Отличительной чертой модели стала основная камера на 160 Мп.

Китайский бренд Honor представил новый смартфон Honor 80 Pro.

Модель оснащена OLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления картинки до 120 Гц. Ее работу поддерживает процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Отличительной чертой Honor 80 Pro является основная камера с разрешением 160 Мп. Ее также дополняют модули на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера получила объективы на 50 и 2 Мп, расположенные в продолговатом вырезе наверху экрана. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч.

Смартфон выйдет на китайский рынок по цене от 3500 юаней за версию 8/256 ГБ.

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Видео: YouTube / Sparrow News