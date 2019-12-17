Показан смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Он способен измерять температуру от -20 до 100°C.

В Китае состоялась презентация нового смартфона Honor Play 4 Pro. Главной особенностью гаджета стала функция измерения температуры (от -20 до 100°C) с помощью специального ИК-датчика. Датчик может измерять не только температуру тела, но и объектов. Заявленная точность – 0,1°C.

У гаджета – 6,57-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+. Внутри гаджета – процессор Kirin 990 с двухрежимной поддержкой 5G (NSA/SA). Аккумулятор – 4200 мА/ч, есть функция быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

На задней панели смартфона установлена двойная основная камера с модулями на 40 и 8 Мп. Фронтальная камера также имеет два сенсора на 32 и 8 Мп. Также стоит отметить поддержку NFC для бесконтактных платежей и наличие сканера отпечатка пальца на боковой грани.

С сегодняшнего дня в Китае начнётся приём предварительных заказов на Honor Play 4 Pro. В продаже новинка появится с 9 июня. За объём памяти 8/128 Гб придется заплатить $408, за такие же характеристике, но с ИК-термометром – $422.

В конце мая в России представили смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor Pro+.

Видео: YouTube/ Argus World