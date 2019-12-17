В России представили смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor Pro+

Продажи стартуют 5 июня.

В России анонсировали новые смартфоны Honor — речь идет о флагманской линейке Honor 30, в которую вошли модели Honor 30S, 30 и 30 Pro+.

Все смартфоны ориентированы на качественную съемку, но все же каждая модель отличается от другой модулями камер и прочими наполнителями.

Honor 30 Pro+ работает на базе флагманского процессора Kirin 990 и имеет поддержку 5G. У устройства 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Основная камера смартфона представлена тройным модулем на 50, 16 и 8 МП, а фронтальная — 32 и 8 Мп. Оперативная память – 8 Гб, постоянная – 256 Гб. Аккумулятор – 4000 мА/ч. Также в смарфтон внедрили голосового помощника Алису. Продажи Honor 30 Pro+ стартуют 5 июня по цене 54990 рублей.

Honor 30 работает на основе процессора Kirin 985, экран – 6,53 дюйма с разрешением FullHD+ Основная камера имеет уже четыре модуля, на 40, 8, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера одинарная – на 32 Мп. Оперативная память – 8 Гб, постоянная на выбор 128 или 256 Гб. В продажу поступит 5 июня по цене 34990 рублей за вариант с 8/128 Гбайт и 39990 рублей за 8/256 Гбайт.

Honor 30S работает на платформе Kirin 820, с 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+. Память 8/256 Гб. Камера имеет четыре модуля модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп, фронтальная камера 16 Мп. Емкость аккумулятора, как и у предыдущих двух моделей. Цена и дата продажи будет известна позднее.

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Видео: YouTube/ HONOR Россия

Фото: Honor