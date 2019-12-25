В Сертолово заработала первая очередь больнично-поликлинического комплекса

Первых пациентов клиника начнет принимать на следующей неделе.

В воскресенье, 13 сентября, в Сертолово начала работу первая очередь больнично-поликлинического комплекса. На открытии присутствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Отмечается, что учреждение оборудовали по современной системе "бережливой поликлиники". На первом этапе возвели поликлинику для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением. Корпус обошелся в 3,2 миллиарда рублей, которые выделила область.

Так, детское отделение рассчитано на 250 посещений в смену с дневным стационаром на 20 коек, стоматологическая поликлиника – на 100 посещений в смену, а взрослая – на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 100 коек. Также в поликлинике есть станции скорой и неотложной помощи.

Сейчас на этапе строительства находятся шесть корпусов.

Ранее мы писали, что больницу имени Семашко перевели на работу с коронавирусом.

Фото: Piter.TV