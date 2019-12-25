В Сертолово открылась новая поликлиника с современным оборудованием

Учреждение располагает также тренажерным залом, процедурными и зоной отдыха.

В субботу, 12 сентября, в Сертолово открылся новый амбулаторно-поликлинический комплекс. Первые пациенты смогут посетить его уже на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

В поликлинику уже нанесли совестный визит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава региона отметил, что учреждение "идет в ногу со временем" и оснащено современными кабинетами, новейшим оборудованием и компьютерными программами, которые способствуют работе медиков.

Например, медицинские приборы в кабинетах офтальмолога позволяют проводить качественные обследования для пациентов, живущих в городе. Ранее для этого необходимо было обращаться в учреждение во Всеволожске или в региональную больницу на проспекте Луначарского.

Добавим, что комплекс оснащен тренажёрным залом, кабинет для проведения водных процедур и массажа, зоной отдыха с аквариумом.

Записаться на прием в новую поликлинику можно, воспользовавшись колл-центром.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласть поступила первая партия российской вакцины от COVID-19.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области