В Ленобласть поступит первая партия российской вакцины от COVID-19

"Спутник-V" со временем планируют направить в медицинские учреждения региона.

В субботу, 12 сентября, в 47-ой регион прибудет пилотная партия вакцины против COVID-19 "Спутник V". Ленинградская область получила препарат одной из первых. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Руководитель ведомства побывал на церемонии открытия больнично-поликлинического комплекса в Сертолово, где и сообщил о грядущем поступлении.

Отметим, что "Спутник V" направлен на создание иммунных процессов в организме человека, которые будут действовать до двух лет. Самая первая проба будет доставлена на площадку "Ленфарм". Позже вакцина поступит в медицинские учреждения.

Добавим, что отечественный препарат от коронавируса был зарегистрирован 11 августа. Сегодня он был направлен в ряд регионов страны.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области зафиксировали еще 36 новых случаев коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области