В Ленинградской области зафиксировали еще 36 новых случаев коронавируса

За время пандемии вируса в 47-ом регионе выявлено 7228 случаев заражения.

По состоянию на субботу, 12 сентября, в Ленинградской области обнаружено еще 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией (ИЦК).

В общей сложности количество зараженных в регионе составило 7228 человек. За время эпидемии выписаны по выздоровлению 5228 человек, скончались 86 человек.

Информация о конкретных населенных пунктах, в которых была зафиксирована болезнь, пока не поступала.

Ранее мы сообщали данные по заболевшим и погибшим от коронавируса за сутки в соседнем регионе – Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.tv