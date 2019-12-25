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Петербург стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на 12 сентября
Сегодня, 10:41
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Петербург стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на 12 сентября

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На первом месте – Москва.

За последние сутки в России подтвердили 5 488 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1229 (22,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране.

В Петербурге выявили 203 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 36. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 670 человек. За последние сутки подтверждена смерть 119 пациентов, в том числе 23 человек – в Петербурге. 

За последние сутки выписано 5 428 пациентов, в том числе 105 человек в Петербурге и 25 – в 47 регионе.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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