Петербург стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на 12 сентября

На первом месте – Москва.

За последние сутки в России подтвердили 5 488 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1229 (22,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране.

В Петербурге выявили 203 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 36. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 670 человек. За последние сутки подтверждена смерть 119 пациентов, в том числе 23 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 428 пациентов, в том числе 105 человек в Петербурге и 25 – в 47 регионе.

Фото: Piter.tv