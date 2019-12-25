За сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека

Город на Неве вновь занял лидерство по числу жертв в регионах России.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 23 человека. Таким образом, город занимает первое место по числу жертв в регионах России за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 119 новых летальных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 18 484 россиян. Выписаны по выздоровлению 873 535 жителей страны.

Фото: Piter.tv