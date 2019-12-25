За сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 23 человека. Таким образом, город занимает первое место по числу жертв в регионах России за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 119 новых летальных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 18 484 россиян. Выписаны по выздоровлению 873 535 жителей страны.
Фото: Piter.tv
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