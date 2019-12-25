  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека
Сегодня, 10:48
63
mook1

За сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека

0 0

Город на Неве вновь занял лидерство по числу жертв в регионах России.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 23 человека. Таким образом, город  занимает первое место по числу жертв в регионах России за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 119 новых летальных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 18 484 россиян. Выписаны по выздоровлению 873 535 жителей страны.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, смерть, статистика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии