В Сьерра-Леоне погибли более ста человек из-за взрыва бензовоза

Более ста человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне. Об этом сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр в своем Facebook-аккаунте.
Сообщается, что инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. На дороге столкнулись бензовоз и грузовик. Размер материального ущерба неизвестен.
Подробности происшествия уточняются. По слухам, в результате взрыва бензовоза в квартале погибли более ста человек.
Ранее мы сообщали, что во Франции пригородная электричка сбила группу мигрантов.
Видео: TikTok / teamnetworkletusconnect, YouTube / DESH ENTERTAINMENT
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