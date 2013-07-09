В Сьерра-Леоне погибли более ста человек из-за взрыва бензовоза

Подробности происшествия уточняются.

Более ста человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне. Об этом сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр в своем Facebook-аккаунте.

Сообщается, что инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. На дороге столкнулись бензовоз и грузовик. Размер материального ущерба неизвестен.

Подробности происшествия уточняются. По слухам, в результате взрыва бензовоза в квартале погибли более ста человек.

Ранее мы сообщали, что во Франции пригородная электричка сбила группу мигрантов.

Видео: TikTok / teamnetworkletusconnect, YouTube / DESH ENTERTAINMENT