  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сербии заявили, что Вучич лично занимается логистикой прилета Лаврова
Сегодня, 9:59
113
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Сербии заявили, что Вучич лично занимается логистикой прилета Лаврова

0 0

Ана Брнабич назвала ситуацию с логистикой в Европе "невероятной".

В Сербии заявили, что президент республики Александр Вучич лично занимается логистикой прилета российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова. Соответствующее заявление сделала руководитель местного правительства Ана Брнабич в эфире радиостанции TV Pink. Чиновница подчеркнула, что лидер страны взял на себя вопросы логистики иностранного высокопоставленного гостя, так как ситуация с его прибытием складывается "исключительно сложная".

Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами…от чего зависит, прибудет ли он или нет.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии

Напомним, что Сергей Лавров должен находиться в Сербии с рабочим визитом 6 и 7 июня. Также Белград 10 июня ожидает визит немецкого канцлера Олафа Шольца.

Небо для самолета Лаврова закрыли сразу три страны.

Фото и видео:
 

Теги: александр вучич, ана брнабич, европа, мид, сербия, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии