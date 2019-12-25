В Сербии заявили, что Вучич лично занимается логистикой прилета Лаврова

Ана Брнабич назвала ситуацию с логистикой в Европе "невероятной".

В Сербии заявили, что президент республики Александр Вучич лично занимается логистикой прилета российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова. Соответствующее заявление сделала руководитель местного правительства Ана Брнабич в эфире радиостанции TV Pink. Чиновница подчеркнула, что лидер страны взял на себя вопросы логистики иностранного высокопоставленного гостя, так как ситуация с его прибытием складывается "исключительно сложная".

Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами…от чего зависит, прибудет ли он или нет. Ана Брнабич, премьер-министр Сербии

Напомним, что Сергей Лавров должен находиться в Сербии с рабочим визитом 6 и 7 июня. Также Белград 10 июня ожидает визит немецкого канцлера Олафа Шольца.

Небо для самолета Лаврова закрыли сразу три страны.

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