Небо для самолета Лаврова закрыли сразу три страны

Воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова закрыли сразу три страны. Черногория, Болгария и Северная Македония чуть не сорвали визит политика в Сербию. Об этом сообщили в издании "Коммерсант".
Известно, что представитель РФ планировал прибыть в Сербию 6-7 июня. Известно, что резидент Сербии Александр Вучич лично занимается логистикой визита глава МИД РФ. Вопрос решается.
Ранее на Piter.tv: против введения санкций в отношении России выступают 77% граждан Сербии.
Фото: МИД РФ
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