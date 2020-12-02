Небо для самолета Лаврова закрыли сразу три страны

Намеченный на 6–7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию находится на грани срыва.

Воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова закрыли сразу три страны. Черногория, Болгария и Северная Македония чуть не сорвали визит политика в Сербию. Об этом сообщили в издании "Коммерсант".

Известно, что представитель РФ планировал прибыть в Сербию 6-7 июня. Известно, что резидент Сербии Александр Вучич лично занимается логистикой визита глава МИД РФ. Вопрос решается.

Ранее на Piter.tv: против введения санкций в отношении России выступают 77% граждан Сербии.

Фото: МИД РФ