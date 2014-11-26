Вучич: против введения санкций в отношении России выступают 77% граждан Сербии

Глава Сербии рассказал о поддержке вопроса о территориальной цлостности.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что против введения санкций в отношении России выступают 77% граждан его страны - подавляющее количество. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на международном форуме Globsec, проводившимся в Братиславе. Политик напомнил коллегам о том, что у Белграда всегда была поддержка как российской стороны, так и Китая относительно вопроса территориальной целостности.

Это верно, что мы не ввели санкции против России. Целых 77% людей в Сербии полностью против санкций. Вы можете навязывать свою волю людям, но это нехорошо, с народом надо разговаривать. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич подчеркнул, что власти Сербии приняли принципиальное решение о том, что будут поддерживать целостность Украины. При этом Белград задается вопросом о том, почему те страны, которые сейчас борются за это право Киева не говорили об этом в 1999 году, когда Сербию бомбили 19 стран НАТО.

Вучич: цена газа в Европе зимой может возрасти до $5 тысяч.

Фото и видео: YouTube / GLOBSEC