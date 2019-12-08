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В Сербии назвали Россию самым главным союзником и другом

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Заявление министра по инновациям в правительстве страны Ненада Поповича транслирует РИА "Новости".

В воскресенье, 8 декабря, в Белграде состоялся съезд Сербской народной партии, которую возглавляет министр Попович. Выступая перед собравшимися, он заметил, что у Сербии в настоящее время нет большего друга и спутника в защите интересов, чем Россия.

Попович заявил, что Россия помогала Сербии всегда, когда могла, а когда по внутренним причинам этого не получалось, то никогда не мешала. Поэтому сербский министр призвал публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете внутри страны.

Ранее мы сообщали о том, что Сербия заинтересована в приобретении российских систем С-400.

Видео: YouTube / kremlin 

Теги: россия, сербия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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