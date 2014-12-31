В Щелково трое мужчин признаны виновными в нападении на свадебный микроавтобус

СК РФ рассказали о вынесении приговора в отношении хулиганов в Подмосковье.

На территории Щелково в Московской области трое мужчин признаны виновными в нападении на свадебный микроавтобус. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России по региону. Фигурантам расследования назначен приговор по части 2 статьи 213 УК РФ. Речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц и повлекшем за собой травмирование людей. В том числе потерпевшими признаны двое несовершеннолетних 2009 и 2020 годов рождения. В надзорном ведомстве добавили, что 30 августа 2024 года на автомобильной дороге осужденные, передвигаясь на внедорожнике, спровоцировали конфликт с пассажирами микроавтобуса. Злоумышленники остановили транспортное средство, а затем угрожали пассажирам и водителю ножом и пистолетом. Дебоширы разбили стекло микроавтобуса, осколки которого ранили находившихся в салоне автобуса двоих детей и других лиц.

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

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Фото и видео: ГСУ СК по Московской области