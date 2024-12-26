ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

Силовики задержали четверых жителей РФ, которые помогали украинским кураторам.

Российские силовые службы предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников министерства по обороне страны, а также членов их семей. Задача выполнена на территории Москвы. В Центре общественных связей при ФСБ РФ отметили, что подготовкой преступлений занимались спецслужбы Украины. В настоящее время по подозрению в организации преступлений удалось задержать четверых соотечественников.

Пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. ЦОС ФСБ РФ

Согласно предварительным данным, бомбы для убийств высокопоставленных военных в столице были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

Семь человек задержаны после попытки теракта против главы военного конструкторского бюро в Подмосковье.

Фото и видео: ЦОС ФСБ