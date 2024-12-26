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ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

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Силовики задержали четверых жителей РФ, которые помогали украинским кураторам.

Российские силовые службы предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников министерства по обороне страны, а также членов их семей. Задача выполнена на территории Москвы. В Центре общественных связей при ФСБ РФ отметили, что подготовкой преступлений занимались спецслужбы Украины. В настоящее время по подозрению в организации преступлений удалось задержать четверых соотечественников.

Пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

ЦОС ФСБ РФ

Согласно предварительным данным, бомбы для убийств высокопоставленных военных в столице были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами. 

Семь человек задержаны после попытки теракта против главы военного конструкторского бюро в Подмосковье.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: минобороны, покушение на убийство, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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