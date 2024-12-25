Семь человек задержаны после попытки теракта против главы военного конструкторского бюро в Подмосковье

Трое из подозреваемых являются несовершеннолетними.

Российскими силовыми структурами задержано семь человек. Следственный комитет по Московской области расследует уголовное дело по факту покушения на террористический акт. По данным надзорного ведомства, в период с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Подмосковье одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения через мессенджеров в социальных сетях подыскали исполнителей. Роль киллеров досталась жителям Пермского края, Московской и Свердловской областей. Мужчины были готовы совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее одного миллиона рублей.

Подысканные фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. СК РФ по региону

Представители российского силового ведомства поймали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Известно, что трое из семерых подозреваемых являются несовершеннолетними гражданами. Сейчас всем фигурантам расследования предъявлено обвинение. Оперативники провели обыски по местам их жительства. Назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и прочие судебные экспертизы.

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / ТАСС