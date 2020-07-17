В Саратовской области ущерб от прошедших ураганов составил 120 миллионов

В регионе подсчитали ущерб от ураганов, от которых пострадали 11 районов Саратовской области.

В правительстве Саратовской области подсчитали ущерб от ураганов, которые прокатились по области на этой неделе.

ТАСС со ссылкой на секретариат заместителя председателя правительства области Романа Бусаргина сообщает, что ущерб от прошедших ураганов составил 122 миллиона рублей. От непогоды пострадали 11 районов области. Особенно досталось Балаковскому, Питерскому, Марксовскому, Базарно-Карабулакскому, Краснокутскому и Новоузенскому районам, там был введен режим ЧС.

Стихия повредила 841 здание, от энергоснабжения отключились 12 соцобъектов, 6 301 жилой дом. Без газоснабжения остались 383 жилых дома. На ликвидации стихийных бедствий работали 714 человек и 172 единицы техники.

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