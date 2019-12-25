Площадь утечки составила 700 квадратных метров.

В Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным специалистов, негативная для экологии ситуация зафиксирована утром 20 марта. На данный момент площадь утечки нефтепродуктов составляет порядка 700 квадратных метров.

Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО "Транснефть - Приволга" ...в Пугачевском районе Саратовской области. Площадь разлива - около 700 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В экстренном ведомстве объяснили, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, как и для водоемов. От места разлива топлива до ближайшего пункта Орловка - порядка пяти километров. Ведутся работы по сбору и утилизации нефтепродуктов. В мероприятиях принимают участие 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

В Рязани заключен под стражу начальник подразделения предприятия, обвиняемый в получении взятки.

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