В Рязани заключен под стражу начальник подразделения предприятия, обвиняемый в получении взятки

Должностное лицо обвиняют в получении взятки в размере 9,3 млн рублей.

В Рязани заключен под стражу начальник материально-технического подразделения предприятия. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, мужчина подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ (в получении взятки в особо крупном размере).

Следствие полагает, что с июня 2017 года по февраль 2021 года фигурант расследования через посредника получал денежные средства от главы саратовской коммерческой организации. За 9,3 млн рублей должностное лицо пообещало содействовать бизнесмену в заключении ежегодных контрактов на поставку продукции в предприятие города.

В настоящее время обвиняемый арестован. Расследование продолжается.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России