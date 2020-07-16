В Саратове дело насильника и убийцы 9-летней девочки направлено в суд

Михаил Туватин не признал свою вину, хотя ранее сознался в содеянном.

В Саратове уголовное дело об изнасиловании и убийстве 9-летней девочки с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Саратовской области сообщает, несмотря на то что Михаил Туватин, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 9-летней школьницы в октябре 2019 года, не признал свою вину, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, девятилетняя девочка ушла 9 октября в школу и пропала. Путь в школу проходил мимо гаражных кооперативов. Тысячи человек, волонтеры "Лизы Алерт", полиция, обычные граждане искали девочку по всему городу. В ночь на 11 октября появилось сообщение, что поиски прекращены. Позднее подтвердилась информация, что девочку нашли, она убита.

Полиция вышла на 35-летнего ранее судимого, в том числе и за изнасилования, Михаила Туватина. Мужчина сознался в убийстве и показал гаражный бокс, где спрятал тело ребенка.

Горожане стали стекаться к гаражному кооперативу, где было найдено тело девочки, а затем люди переместились к отделению полиции, где находился подозреваемый в убийстве. Горожане требовали выдать им убийцу для самосуда. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

Во время дачи показаний Туватин сообщил, что находился утром 9 октября в гараже, которым самовольно завладел несколько месяцев назад. Проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж мужчине. Рецидивист, испугавшись разоблачения, предположив, что гараж мог принадлежать родителям ребенка, затащил маленькую школьницу в гараж и убил.

Позднее появилась информация, что перед убийством Туватин изнасиловал ребенка.

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Видео: СУ СК РФ по Саратовской области.