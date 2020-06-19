В Саратове убийца 9-летней девочки подозревается в сексуальном насилии перед убийством

Кроме того, экспертиза признала Михаила Туватина вменяемым.

Михаила Туватина, который в октябре 2019 года убил в гаражах 9-летнюю девочку, подозревают в изнасиловании.

ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву сообщает, что Михаил Туватин, который убил в гаражах прошлого года 9-летнюю девочку, экспертизой, проведенной в в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского", признан вменяемым, а на момент убийства не был в состоянии "аффекта".

Кроме того, Туватину в ближайшее время будет предъявлено обвинение по новой статье. Мужчина подозревается в изнасиловании ребенка перед убийством.

Напомним, девятилетняя девочка ушла 9 октября в школу и пропала. Путь в школу проходил мимо гаражных кооперативов. Тысячи человек, волонтеры "Лизы Алерт", полиция, обычные граждане искали девочку по всему городу. В ночь на 11 октября появилось сообщение, что поиски прекращены. Позднее подтвердилась информация, что девочку нашли, она убита.

Полиция вышла на 35-летнего ранее судимого, в том числе и за изнасилования, Михаила Туватина. Мужчина сознался в убийстве и показал гаражный бокс, где спрятал тело ребенка.

Горожане стали стекаться к гаражному кооперативу, где было найдено тело девочки, а затем люди переместились к отделению полиции, где находился подозреваемый в убийстве. Горожане требовали выдать им убийцу для самосуда. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

Во время дачи показаний Туватин сообщил, что находился утром 9 октября в гараже, которым самовольно завладел несколько месяцев назад. Проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж мужчине. Рецидивист, испугавшись разоблачения, предположив, что гараж мог принадлежать родителям ребенка, затащил маленькую школьницу в гараж и убил.

Видео: СУ СК РФ по Саратовской области