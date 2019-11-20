В Волгоградской области парень признался в убийстве своей 16-летней подруги

Есть версия, что перед убийством молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю.

В Волгоградской области найден подозреваемый в убийстве 16-летней девушки из Йошкар-Олы.

Региональные следственные органы СКР по Волгоградской области раскрыли некоторые подробности убийства 16-летней девушки, которая пропала в ночь с 13 на 14 июля в селе Сосновка Руднянского района Волгоградской области. Как удалось установить, девушка приехала погостить из Йошкар-Олы к бабушке вместе с матерью и отчимом. Вечером 13 июля она отправилась покататься на мотоцикле со своим 22-летним парнем и пропала.

Девушку искали больше суток правоохранители, волонтеры поискового отряда и неравнодушные местные жители. Параллельно велось расследование уголовного дело об убийстве несовершеннолетней, так как пропажа девушки произошла внезапно. В ходе расследования было установлено, что последней девушку видел ее приятель. Парень рассказал полицейским, что его мотоцикл сломался около 4х утра, он остался чинить его в поле, а пропавшая пошла домой одна. О пропаже подруги он узнал утром от ее родителей.

В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике. СУ СК РФ по Волгоградской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия на установление всех обстоятельств убийства. Подозреваемый задержан. Уже сейчас известно, что что причиной расправы над несовершеннолетней стал внезапный конфликт. Расследование уголовного дела продолжается.

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