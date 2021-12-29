В Петербурге уже 4 дня ищут 20-летнюю пропавшую девушку

Последний раз близкие видели Елизавету 19 января.

В Петербурге уже четвертый день волонтеры ищут 20-летнюю петербурженку Елизавету, которая пропала 19 января. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".

Светловолосая жительница Северной столицы была одета в голубой пуховик, желтый берет, голубые джинсы и желтые ботинки. Рост девушки 172 сантиметра, телосложение нормальное, глаза серо-голубые.

Поисковики просят горожан, которые располагают информацией о местонахождении девушки, звонить по номеру 8 905-207-52-56 или 8 800-700-54-52.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

Фото: Вконтакте / ЛизаАлерт