В Петербурге стартовала тренировка авиации к Главному военно-морскому параду

Парад состоится 26 июля.

Более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации вылетели с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа (ЗВО) для участия в тренировке пролёта парадного строя авиации в ходе Главного военно-морского парада. Впервые над Невой пролетит самолёт-амфибия Бе-200 "Александр Мамкин". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В тренировке участие принимают авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, самолёт-топливозаправщик Ил-78, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Пролет над Сенатской площадью будет осуществляться в едином строю. Экипажи отработают выполнение маршрута полёта, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге.

Видео: ЗВО