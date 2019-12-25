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Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге
Сегодня, 16:12
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nastya960

Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге

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Еще в мае Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести в День ВМФ парад на главных базах военно-морского флота России.

Планы по проведению в Петербурге парада в день ВМФ 26 июля остаются. В Северную столицу планирует приехать президент России Владимир Путин. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Еще в мае Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести в День ВМФ парад на главных базах военно-морского флота России.

Также предполагалось, что в этот день состоится акция "Бессмертный полк", однако, её в итоге перенесли на 2021 год.

Фото: Piter.tv

Теги: морской парад, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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