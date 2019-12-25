Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге

Еще в мае Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести в День ВМФ парад на главных базах военно-морского флота России.

Планы по проведению в Петербурге парада в день ВМФ 26 июля остаются. В Северную столицу планирует приехать президент России Владимир Путин. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Еще в мае Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести в День ВМФ парад на главных базах военно-морского флота России.

Также предполагалось, что в этот день состоится акция "Бессмертный полк", однако, её в итоге перенесли на 2021 год.

Фото: Piter.tv