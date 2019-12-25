Президент России Владимир Путин согласился перенести "Бессмертный полк" на 2021 год. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Заявление глава государства сделал во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.
Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год.
Владимир Путин, президент России
По его словам, в 2021 году акция пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".
Ранее шествие "Бессмертного полка" отменили из-за коронавируса.
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