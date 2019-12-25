Заявление глава государства сделал во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Президент России Владимир Путин согласился перенести "Бессмертный полк" на 2021 год. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Заявление глава государства сделал во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. Владимир Путин, президент России

По его словам, в 2021 году акция пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Ранее шествие "Бессмертного полка" отменили из-за коронавируса.