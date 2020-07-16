Решение о проведении шествия примут после нормализации эпидемиологической обстановки.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что шествие "Бессмертного полка" отменили из-за коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь объединенного общественного движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова.

Шествие 26 июля точно не состоится Ольга Байбулова, пресс-секретарь объединенного общественного движения "Бессмертный полк России"

Отмечается, что решение о проведении мероприятия примут после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой отметил, что шествие "Бессмертного полка" можно провести 9 мая 2021 года.

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Видео: ВК/Мо Киясовский-Район