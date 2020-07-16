К докризисным показателям экономики, считают эксперты, Россия вернётся в 2022 году.

Назван срок выхода российской экономики из кризиса. Мнением поделились эксперты Economist Intelligence Unit, пишет Forbes. Они считают, что на восстановление понадобится около четырёх лет.

Причина в такой длительности периода — в низкой цене на энергоресурсы. Однако большинство экономик мира начнут восстанавливаться уже в третьем квартале текущего года.

К докризисным показателям экономики, считают эксперты, Россия вернётся в 2022 году.

Ранее рублю предсказали резкое укрепление к осени.

Видео: kremlin.ru