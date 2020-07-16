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Рублю предсказали резкое укрепление к осени

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В третьем квартале цена доллара будет составлять примерно 65 рублей.

Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики. К такому выводу пришли экономисты "Альфа-банка" в своём обзоре. О нём пишут Вести.фм.

Укрепление рубля позволит прекратить продажу валюты из Фонда национального благосостояния, считают эксперты. Также в Россию вырастет приток долларов, что также позитивно скажется на рубле.

По прогнозам экспертов, в третьем квартале цена доллара будет составлять примерно 65 рублей. Однако есть риски санкционного давления со стороны Соединённых штатов.

 Ранее евро превысил 81 рубль впервые за два месяца.

Видео: kremlin.ru

Теги: валюта, рубль, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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