Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики. К такому выводу пришли экономисты "Альфа-банка" в своём обзоре. О нём пишут Вести.фм.
Укрепление рубля позволит прекратить продажу валюты из Фонда национального благосостояния, считают эксперты. Также в Россию вырастет приток долларов, что также позитивно скажется на рубле.
По прогнозам экспертов, в третьем квартале цена доллара будет составлять примерно 65 рублей. Однако есть риски санкционного давления со стороны Соединённых штатов.
Ранее евро превысил 81 рубль впервые за два месяца.
Видео: kremlin.ru
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