Самолет-амфибия Бе-200 примет участие в параде ВМФ

Самолет прибыл в Ленобласть.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что в Ленобласть прилетел самолет-амфибия Бе-200. Он впервые будет участвовать в Главном военно-морском параде, который пройдет 26 июля.

Бе-200 "Александр Мамкин" прибыл на аэродром "Громов". Отмечается, что экипаж самолета прибыл из Ейска, Краснодарского края, а это более двух тысяч километров.

Самолет создали для тушения пожаров, оказания помощи в районах ЧС, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также для мониторинга окружающей среды. Специалисты уточняют, что на борт самолета можно взять 12 тонн воды.

Ранее мы писали, что Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге.

Фото: Википедия