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В Петербурге готовы принять 27 тысяч выпускников на бюджетные места
Сегодня, 8:50
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В Петербурге готовы принять 27 тысяч выпускников на бюджетные места

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В Северной столице стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения.

В Петербурге началась приемная компания в вузы. Она стартовала еще 20-го июня. Об этом сообщило агентство "Интерфакс"

Выпускники могут подать документы в пять вузов на три разные специальности. Ограничения пока вводить не будут. Всего в этом году закончили школу 25 тысяч выпускников. Для поступающих на бакалавриат предоставят 27 тысяч бюджетных мест. Ранее в Госдуме оспорили информацию об их сокращении. 

С этого года крымчане поступают на равных условиях со всеми без каких-либо преференция. Еще одно нововведение - при поступлении людей с ограниченными возможностями будут учитываться их индивидуальные достижения, в том числе специальные олимпиады для инвалидов.

На данный момент в городе на Неве 43 государственных и 29 негосударственных вузов. 

Накануне, 24-го июня, Piter.TV рассказал о том, что в СПбГУ некоторые дисциплины могут оказаться на грани закрытия

Фото: vk.com/libherzen

 

Теги: вуз, высшее образование, приемная компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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