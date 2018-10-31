В Петербурге готовы принять 27 тысяч выпускников на бюджетные места

В Северной столице стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения.

В Петербурге началась приемная компания в вузы. Она стартовала еще 20-го июня. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Выпускники могут подать документы в пять вузов на три разные специальности. Ограничения пока вводить не будут. Всего в этом году закончили школу 25 тысяч выпускников. Для поступающих на бакалавриат предоставят 27 тысяч бюджетных мест. Ранее в Госдуме оспорили информацию об их сокращении.

С этого года крымчане поступают на равных условиях со всеми без каких-либо преференция. Еще одно нововведение - при поступлении людей с ограниченными возможностями будут учитываться их индивидуальные достижения, в том числе специальные олимпиады для инвалидов.

На данный момент в городе на Неве 43 государственных и 29 негосударственных вузов.

Накануне, 24-го июня, Piter.TV рассказал о том, что в СПбГУ некоторые дисциплины могут оказаться на грани закрытия.

Фото: vk.com/libherzen