В СПбГУ могут закрыть некоторые дисциплины. Студенты против

Это связано с новым приказом 3773/1.

Некоторые дисциплины СПбГУ могут оказаться на грани закрытия. Это связано с приказом 3773/1, который был утвержден в апреле 2019 года.

Согласно нему, со следующего учебного года в университете устанавливаются новые требования к распределению обучающихся СПбГУ. Приказ устанавливает, что для того, чтобы записаться на курс по выбору, на нем должно быть не менее 10 человек. Также это касается факультативов, второго иностранного языка и углубленных траекторий для изучения иностранного языка.

Это значит, что в вузе могут отказаться от преподавания древних языков, нумизматики, палеографии и других дисциплин. Также станет меньше специалистов в нераспространенных областях науки.

Студенты выступили против приказа и запустили в сети акцию #спбгупротив3773.

Приказ 3773 уничтожает всю систему преподавания на филфаке, где почти на всех направлениях учится меньше 10 студентов, какую-либо профильность на истфаке, на технических факультетах - гибкую систему обучения на старших курсах, при которой можно было выбирать элективы. Скорее всего будут проблемы у факультета свободных искусств, где обучение в принципе реализуется особенным образом.

Эти изменения коснутся всех моих знакомых, которые сейчас имеют отношение к университету: и студентов, и преподавателей. комментирует ситуацию выпускница магистратуры Яна Беспальчикова

Университетский совет активно обсуждает постановление и собирается бороться за его отмену.

Ранее Piter.TV сообщил об открытии нового факультета в СПбГУ.