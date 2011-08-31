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В СПбГУ откроют новый факультет
Сегодня, 13:50
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В СПбГУ откроют новый факультет

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Факультет предлагает 100 бюджетных мест.

Санкт-Петербургский государственный университет открывает факультет математики и компьютерных наук. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба университета. 

Студенты будут изучать все направления современной математики. Обучать ребят будут преподаватели университета с программ бакалавриата "Математика", "Современное программирование", "Математика, алгоритмы и анализ данных", а также специалисты  "Газпром нефти", "Яндекса", JetBrains и других технологических компаний. 

Научный руководитель лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ Станислав Смирнов отметил, что на первых курсах программы могут пересекаться, так как везде в основе лежит математика. Далее они будут специализироваться в той области, которую выбрали. 

Также в этом году при поддержке "Газпром нефти" появится магистерская программа "Современная математика". В 2019 на бюджетное место смогут поступить 25 бакалавров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, школы будут собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

Теги: математика и компьютерные науки, новый факультет спбгу, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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