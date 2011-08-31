В СПбГУ откроют новый факультет

Факультет предлагает 100 бюджетных мест.

Санкт-Петербургский государственный университет открывает факультет математики и компьютерных наук. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба университета.

Студенты будут изучать все направления современной математики. Обучать ребят будут преподаватели университета с программ бакалавриата "Математика", "Современное программирование", "Математика, алгоритмы и анализ данных", а также специалисты "Газпром нефти", "Яндекса", JetBrains и других технологических компаний.

Научный руководитель лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ Станислав Смирнов отметил, что на первых курсах программы могут пересекаться, так как везде в основе лежит математика. Далее они будут специализироваться в той области, которую выбрали.

Также в этом году при поддержке "Газпром нефти" появится магистерская программа "Современная математика". В 2019 на бюджетное место смогут поступить 25 бакалавров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, школы будут собирать данные о соцсетях учеников и их родителей.